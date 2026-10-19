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Frühe Investition

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPP 2012 PLC
4.78 EUR 0.04 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2016 wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,20 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die WPP 2012-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,945 WPP 2012-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 226,76 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 16.10.2026 auf 4,13 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77,32 Prozent.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich jüngst auf 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPP 2012 nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.09.23 WPP 2012 Hold Deutsche Bank AG
31.01.22 WPP 2012 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.22 WPP 2012 Overweight Barclays Capital
20.01.22 WPP 2012 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 WPP 2012 Buy UBS AG

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