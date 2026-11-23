FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde das WPP 2012-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren WPP 2012-Anteile 3,03 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32,982 WPP 2012-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,15 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 20.11.2026 auf 3,95 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 30,15 Prozent.
Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,25 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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