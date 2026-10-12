FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren bedeutet

Frühe Anlage

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

WPP 2012-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,82 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,182 WPP 2012-Anteilen. Die gehaltenen WPP 2012-Aktien wären am 09.10.2026 39,29 GBP wert, da der Schlussstand 3,86 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 39,29 GBP, was einer negativen Performance von 60,71 Prozent entspricht.

Der WPP 2012-Wert an der Börse wurde auf 4,16 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net