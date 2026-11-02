FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.
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Am 02.11.2023 wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WPP 2012-Papier bei 7,28 GBP. Bei einem WPP 2012-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,740 WPP 2012-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 4,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,73 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,27 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war WPP 2012 zuletzt 4,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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