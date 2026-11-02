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Investmentbeispiel

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPP 2012 PLC
4.74 EUR -0.26 EUR -5.20 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2023 wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WPP 2012-Papier bei 7,28 GBP. Bei einem WPP 2012-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,740 WPP 2012-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 4,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,73 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,27 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war WPP 2012 zuletzt 4,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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WPP 2012 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPP 2012 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.09.23 WPP 2012 Hold Deutsche Bank AG
31.01.22 WPP 2012 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.22 WPP 2012 Overweight Barclays Capital
20.01.22 WPP 2012 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 WPP 2012 Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.