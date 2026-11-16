FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen WPP 2012-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades WPP 2012-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das WPP 2012-Papier investiert hätte, hätte er nun 597,729 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.510,46 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Papiers am 13.11.2026 auf 4,20 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,90 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte WPP 2012 einen Börsenwert von 4,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf WPP 2012
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WPP 2012
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen