DAX24.209 -0,5%Est505.873 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +2,7%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.925 -1,3%Euro1,1767 ±-0,0%Öl104,4 +4,2%Gold4.674 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich
Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC Stoxx Europe 50-Titel HSBC-Aktie: Das ist die Dividendenauszahlung von HSBC
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividenden-Strategie

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich

11.05.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die WPP 2012-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPP 2012 PLC
3,07 EUR -0,03 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier WPP 2012 am 08.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,15 GBP je Aktie vereinbart. Die Dividende von WPP 2012 hat sich somit im Vorjahresvergleich um 61,54 Prozent verringert. Die Gesamtausschüttung lässt sich WPP 2012 343,00 Mio. GBP kosten. So fiel die WPP 2012- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 19,29 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging der WPP 2012-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 2,75 GBP aus dem Handel. Heute wird das WPP 2012-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem WPP 2012-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die WPP 2012-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des WPP 2012-Papiers 4,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,76 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von WPP 2012 via London um 54,58 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 18,76 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von WPP 2012

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,15 GBP aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,35 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie WPP 2012

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens WPP 2012 steht aktuell bei 2,965 Mrd. GBP. Das WPP 2012-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte WPP 2012 einen Umsatz von 13,550 Mrd.GBP sowie ein EPS von -0,20 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu WPP 2012 PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu WPP 2012 PLC

DatumRatingAnalyst
11.09.2023WPP 2012 HoldDeutsche Bank AG
31.01.2022WPP 2012 OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2022WPP 2012 OverweightBarclays Capital
20.01.2022WPP 2012 BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2022WPP 2012 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.01.2022WPP 2012 OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2022WPP 2012 OverweightBarclays Capital
20.01.2022WPP 2012 BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2022WPP 2012 BuyUBS AG
10.11.2021WPP 2012 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2023WPP 2012 HoldDeutsche Bank AG
29.10.2021WPP 2012 NeutralCredit Suisse Group
29.10.2021WPP 2012 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2021WPP 2012 NeutralCredit Suisse Group
04.05.2021WPP 2012 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2021WPP 2012 UnderperformCredit Suisse Group
18.12.2020WPP 2012 UnderperformCredit Suisse Group
29.10.2020WPP 2012 UnderperformCredit Suisse Group
28.08.2020WPP 2012 UnderperformCredit Suisse Group
08.07.2020WPP 2012 UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPP 2012 PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen