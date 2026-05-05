FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Dividende verringert sich

Dividenden-Strategie

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die WPP 2012-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier WPP 2012 am 08.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,15 GBP je Aktie vereinbart. Die Dividende von WPP 2012 hat sich somit im Vorjahresvergleich um 61,54 Prozent verringert. Die Gesamtausschüttung lässt sich WPP 2012 343,00 Mio. GBP kosten. So fiel die WPP 2012- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 19,29 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging der WPP 2012-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 2,75 GBP aus dem Handel. Heute wird das WPP 2012-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem WPP 2012-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die WPP 2012-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des WPP 2012-Papiers 4,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,76 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von WPP 2012 via London um 54,58 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 18,76 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von WPP 2012

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,15 GBP aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,35 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie WPP 2012

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens WPP 2012 steht aktuell bei 2,965 Mrd. GBP. Das WPP 2012-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte WPP 2012 einen Umsatz von 13,550 Mrd.GBP sowie ein EPS von -0,20 GBP.

Redaktion finanzen.net