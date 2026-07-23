Fuchs: Ertragsziel rauf

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Die Vorzugsaktie von Fuchs hat wieder Fahrt aufgenommen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 sind dabei besser ausgefallen, als geplant.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat auf Basis vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein EBIT von 135 Mio. Euro erzielt und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert von 101 Mio. Euro und über dem Analystenkonsens von 108 Mio. Euro. In der Folge hebt das Unternehmen auch die EBIT-Ziele für das Gesamtjahr an. Demnach sollen nun Erträge in einer Range von 460 bis 480 Mio. Euro eingefahren werden (zuvor: 450 Mio. Euro). Die Umsatzprognose bleibt unangetastet. Hier will das Unternehmen den Vorjahresumsatz von 3,7 Mrd. Euro deutlich übertreffen. Die erfreuliche Entwicklung basiert laut Unternehmensangaben auf einer starken Absatzentwicklung, getrieben durch Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten. Für das zweite Halbjahr rechnet Fuchs zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr, geht aber gleichzeitig davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken werden. Die Vorzugsaktie hat den deutlichen Aufwärtstrend seit Ende März fortgesetzt, ist technisch nun jedoch am Widerstand bei gut 40 Euro angelangt. Gelingt es, diesen sukzessive zu bezwingen, würde das nächste Ziel im Bereich um 42/43 Euro liegen.

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Erstellung am 23.07.26 um 8:25 Uhr.

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