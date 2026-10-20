DAX 25.081 -0,9%ESt50 6.086 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.402 -0,9%Euro 1,1230 +0,1%Öl 110,6 +0,9%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Fuchs: Höhere Ertragsziele kommen nicht unerwartet

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Fuchs: Höhere Ertragsziele kommen nicht unerwartet

Mit den vorläufigen Neunmonatszahlen hebt Fuchs erneut die Ertragsprognose an und schraubt auch das Umsatzziel nach oben. In die Zuversicht für das Schlussquartal mischt das Management allerdings einen Vorbehalt, der nicht zu übersehen ist.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE
38.75 EUR 0.05 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen

Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatz von 3.126 Mio. Euro (9M 2025: 2.700 Mio. Euro) erzielt und dabei ein EBIT von 409 Mio. Euro (9M 2025: 326 Mio. Euro) eingefahren. Das vorläufige EBIT des dritten Quartals 2026 liegt somit mit 149 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 117 Mio. Euro und über dem Analystenkonsens für das dritte Quartal 2026 von 116 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Fuchs-Management nun ein EBIT von um die 500 Mio. Euro (GJ 2025: 435 Mio. Euro). Die bisherige, bereits zuvor angehobene Prognose lag bei 460 bis 480 Mio. Euro. Beim Umsatz soll nun ein Wert von rund 4,1 Mrd. Euro erzielt werden. Bisher lag die Zielmarke bei deutlich über 3,7 Mrd. Euro. Für das vierte Quartal rechnet Fuchs inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen geht aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken. Zusätzlich bestehen Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung. Die gestern veröffentlichte Pflichtnachricht sorgte nur für einen kurzen Anstieg. Durch die Kursentwicklung in den Wochen zuvor dürfte bereits eine entsprechende Prognoseanpassung eingepreist gewesen sein. Technisch scheint das Potenzial noch nicht ganz ausgereizt.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Anders als Fuchs, das für das Schlussquartal Vorbehalte anmeldet, kann 2G Energy für die kommenden Jahre auf ein bereits fest gebuchtes Fundament verweisen. Der Markt zweifelt dennoch, und genau darin sehen wir eine Chance: zum Artikel

Auch bei BENO zeichnet sich ein Wachstumsschub immer deutlicher ab: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.450 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 17.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 20.10.26 um 09:21 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.