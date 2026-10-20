Fuchs: Höhere Ertragsziele kommen nicht unerwartet

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Mit den vorläufigen Neunmonatszahlen hebt Fuchs erneut die Ertragsprognose an und schraubt auch das Umsatzziel nach oben. In die Zuversicht für das Schlussquartal mischt das Management allerdings einen Vorbehalt, der nicht zu übersehen ist.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatz von 3.126 Mio. Euro (9M 2025: 2.700 Mio. Euro) erzielt und dabei ein EBIT von 409 Mio. Euro (9M 2025: 326 Mio. Euro) eingefahren. Das vorläufige EBIT des dritten Quartals 2026 liegt somit mit 149 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 117 Mio. Euro und über dem Analystenkonsens für das dritte Quartal 2026 von 116 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Fuchs-Management nun ein EBIT von um die 500 Mio. Euro (GJ 2025: 435 Mio. Euro). Die bisherige, bereits zuvor angehobene Prognose lag bei 460 bis 480 Mio. Euro. Beim Umsatz soll nun ein Wert von rund 4,1 Mrd. Euro erzielt werden. Bisher lag die Zielmarke bei deutlich über 3,7 Mrd. Euro. Für das vierte Quartal rechnet Fuchs inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen geht aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken. Zusätzlich bestehen Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung. Die gestern veröffentlichte Pflichtnachricht sorgte nur für einen kurzen Anstieg. Durch die Kursentwicklung in den Wochen zuvor dürfte bereits eine entsprechende Prognoseanpassung eingepreist gewesen sein. Technisch scheint das Potenzial noch nicht ganz ausgereizt.

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Erstellung am 20.10.26 um 09:21 Uhr.

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