Fuchs Petrolub SE Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Fuchs Petrolub SE Un hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fuchs Petrolub SE Un 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fuchs Petrolub SE Un einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net