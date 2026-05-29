FUCHS SE VZ-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

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FUCHS SE VZ Experten haben ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 9,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,30 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.05.2026 Deutsche Bank AG 49,00 EUR 24,68 27.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 24,68 22.05.2026

Redaktion finanzen.net