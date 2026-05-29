FUCHS SE VZ-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
Werte in diesem Artikel
FUCHS SE VZ Experten haben ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 9,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,30 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.05.2026
|Deutsche Bank AG
|49,00 EUR
|24,68
|27.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|24,68
|22.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent