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FUCHS SE VZ-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
39,16 EUR -0,18 EUR -0,46%
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FUCHS SE VZ Experten haben ihre Einschätzung der FUCHS SE VZ-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 9,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,30 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--27.05.2026
Deutsche Bank AG49,00 EUR24,6827.05.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR24,6822.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

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Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
27.05.2026FUCHS SE VZ KaufenDZ BANK
27.05.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.05.2026FUCHS SE VZ KaufenDZ BANK
27.05.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
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17.04.2026FUCHS SE VZ HaltenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
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31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FUCHS SE VZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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