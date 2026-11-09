Commerzbank-Aktie: UniCredit plant Neubesetzung des Aufsichtsrats

Führungsebene

09.11.26 07:35 Uhr

Bei der geplanten Übernahme der Commerzbank durch einen italienischen Großaktionär rückt die künftige Besetzung des Kontrollgremiums in den Mittelpunkt.

Die Unicredit will neue Aufsichtsratsmitglieder bei der Commerzbank wählen lassen. Wie aus einer Präsentation zu den Drittquartalsergebnissen der italienischen Bank hervorgeht, will sie nach der Kontrollübernahme eine Hauptversammlung bei der Commerzbank einberufen lassen, auf der neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden sollen.

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Die UniCredit hat sich jüngst in einem öffentlichen Angebot knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert. Für den Vollzug des Angebots stehen noch Genehmigungen aus, die die italienische Bank bis Ende November erwartet. Sie geht davon aus, im ersten Quartal 2027 die Kontrolle zu übernehmen.

DOW JONES-