Führungskraft baut adidas-Position im Depot aus

Eigengeschäft

01.08.26 08:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die adidas-Aktie vor.

Zu Managers’ Transactions kam es am 31.07.2026 bei adidas. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.07.2026 ein. Gulden, Bjørn, Vorstand, kaufte am 31.07.2026 adidas-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 3.200 Aktien zum Preis von jeweils 158,93 EUR den Besitzer. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 0,40 Prozent auf 160,00 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von adidas beläuft sich aktuell auf 28,23 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 175.062.880 Anteilsscheine.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei adidas zuletzt am 26.03.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Zu diesem Zeitpunkt gingen 83.520 Anteile zu jeweils 133,00 EUR an NNS Holding (Cyprus) Limited in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net