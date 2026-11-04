Führungskraft baut Alzchem Group-Position im Depot aus
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Alzchem Group-Aktie.
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Für den 02.11.2026 wurde bei Alzchem Group eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 03.11.2026 statt. Sein Engagement in Alzchem Group hat Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, am 02.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 100 Aktien zu je 141,00 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 7,20 Prozent bei 137,40 EUR.
Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Alzchem Group-Aktie im FSE-Handel an und legte um 5,30 Prozent auf 142,80 EUR zu. In der Summe wechselten via FSE 805 Alzchem Group-Aktien den Besitzer. Alzchem Group wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,38 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 10.061.313 beziffert.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Sans, Dr. Jürgen wurde am 30.10.2026 erfasst. Um 300 Anteile für einen Preis von jeweils 151,02 EUR baute Sans, Dr. Jürgen das eigene Portfolio aus.
Redaktion Finanzen.net
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