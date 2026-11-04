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Eigengeschäft

Führungskraft baut Alzchem Group-Position im Depot aus

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Alzchem Group-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
149.00 EUR 6.20 EUR 4.34 %
Charts | News | Analysen

Für den 02.11.2026 wurde bei Alzchem Group eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 03.11.2026 statt. Sein Engagement in Alzchem Group hat Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, am 02.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 100 Aktien zu je 141,00 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 7,20 Prozent bei 137,40 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Alzchem Group-Aktie im FSE-Handel an und legte um 5,30 Prozent auf 142,80 EUR zu. In der Summe wechselten via FSE 805 Alzchem Group-Aktien den Besitzer. Alzchem Group wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,38 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 10.061.313 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Sans, Dr. Jürgen wurde am 30.10.2026 erfasst. Um 300 Anteile für einen Preis von jeweils 151,02 EUR baute Sans, Dr. Jürgen das eigene Portfolio aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG

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