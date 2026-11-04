DAX 26.254 +1,5%ESt50 6.256 +1,8%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 -0,6%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.789 +0,8%Euro 1,1257 +0,6%Öl 102,2 -1,3%Gold 4.037 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Depotänderung

Führungskraft baut Alzchem Group-Position im Depot aus

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Alzchem Group ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
149.00 EUR 6.20 EUR 4.34 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2026 wurden bei Alzchem Group Managers’ Transactions erfasst. Alzchem Group meldete die Managers’ Transaction am 03.11.2026. Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.10.2026 um Alzchem Group-Anteile aus. Sans, Dr. Jürgen erwarb 300 Aktien zu einem Kurs von je 151,02 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 7,50 Prozent bei 148,60 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 5,30 Prozent auf 142,80 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 805 Alzchem Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Alzchem Group verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 10.061.313.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Alzchem Group-Anteile zuletzt am 30.10.2026 von einer Führungskraft bewegt. 337 Anteile für jeweils 149,70 EUR kaufte Vorstand, Niedermaier, Herr Andreas bei Alzchem Group damals an.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Alzchem Group Aktie News

Werbung

Alzchem Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.