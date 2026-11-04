Führungskraft baut Alzchem Group-Position im Depot aus

Depotänderung

04.11.26 12:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Alzchem Group ins Blickfeld.

Am 30.10.2026 wurden bei Alzchem Group Managers’ Transactions erfasst. Alzchem Group meldete die Managers’ Transaction am 03.11.2026. Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.10.2026 um Alzchem Group-Anteile aus. Sans, Dr. Jürgen erwarb 300 Aktien zu einem Kurs von je 151,02 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 7,50 Prozent bei 148,60 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 5,30 Prozent auf 142,80 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 805 Alzchem Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Alzchem Group verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 10.061.313.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Alzchem Group-Anteile zuletzt am 30.10.2026 von einer Führungskraft bewegt. 337 Anteile für jeweils 149,70 EUR kaufte Vorstand, Niedermaier, Herr Andreas bei Alzchem Group damals an.

Redaktion Finanzen.net