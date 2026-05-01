Führungskraft baut Beno-Position im Depot aus

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Anleger sollten Beno nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Am 13.05.2026 wurden bei Beno Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 13.05.2026 statt. Von in enger Beziehung 3BX GmbH wurden am 13.05.2026 Beno-Papiere gekauft. Für je 6,50 EUR wurden 75.000 Beno-Papiere erstanden. Die Beno-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,00 EUR.

Mit einem Wert von EUR bewegte sich die Beno-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Beno ist derzeit am Markt 28,11 Mio. Euro wert. 3.386.790 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Dreyer Ventures & Management GmbH wurde die letzte Meldung am 13.05.2026 verzeichnet. Für jeweils 6,50 EUR liquidierte in enger Beziehung Dreyer Ventures & Management GmbH das Engagement um 361.110 Beno-Aktien.

Redaktion finanzen.net