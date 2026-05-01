DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,2%Nas26.357 -1,1%Bitcoin68.191 -1,9%Euro1,1624 -0,4%Öl109,4 +3,5%Gold4.561 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Microsoft 870747 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
USA: Waffenruhe im Libanon verlängert USA: Waffenruhe im Libanon verlängert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Führungskraft-Depot

Führungskraft baut Beno-Position im Depot aus

15.05.26 20:01 Uhr

Anleger sollten Beno nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beno Holding AG
8,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Am 13.05.2026 wurden bei Beno Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 13.05.2026 statt. Von in enger Beziehung 3BX GmbH wurden am 13.05.2026 Beno-Papiere gekauft. Für je 6,50 EUR wurden 75.000 Beno-Papiere erstanden. Die Beno-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,00 EUR.

Mit einem Wert von EUR bewegte sich die Beno-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Beno ist derzeit am Markt 28,11 Mio. Euro wert. 3.386.790 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Dreyer Ventures & Management GmbH wurde die letzte Meldung am 13.05.2026 verzeichnet. Für jeweils 6,50 EUR liquidierte in enger Beziehung Dreyer Ventures & Management GmbH das Engagement um 361.110 Beno-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Beno Holding AG

DatumMeistgelesen