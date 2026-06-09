Führungskraft baut BMW-Position im Depot aus

Eigengeschäft von Führungskraft

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 41,87 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net