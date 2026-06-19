Führungskraft baut BMW-Position im Depot aus

Portfolio angepasst

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Zum 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,42 Mrd. Euro. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net