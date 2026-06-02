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Führungskraft baut Deutsche Börse-Position im Depot aus

03.06.26 10:01 Uhr
Führungskraft baut Deutsche Börse-Position im Depot aus | finanzen.net

Deutsche Börse rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
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Für den 01.06.2026 wurde bei Deutsche Börse eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Aktien-Transaktion wurde am 02.06.2026 bekannt gemacht. Von Vorstand Eckert, Heike wurden am 01.06.2026 Deutsche Börse-Papiere gekauft. Für je 247,14 EUR wurden 3.988 Deutsche Börse-Papiere erstanden. Die Deutsche Börse-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,50 Prozent auf 246,30 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 241,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 414 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse beziffert sich unterdessen auf 44,67 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 180.105.936 Aktien im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Kromann, Christian Peter wurde die letzte Meldung am 01.06.2026 verzeichnet. Deutsche Börse-Kromann, Christian Peter Vorstand holte sich 1.473 Aktien für je 247,14 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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