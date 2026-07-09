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Gemeldetes Eigengeschäft

Führungskraft baut DEUTZ-Position im Depot aus

Führungskraft baut DEUTZ-Position im Depot aus

Managers’ Transactions: So reagierte die DEUTZ-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
10.57 EUR 0.58 EUR 5.81 %
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Bei DEUTZ kam es am 06.08.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 06.08.2026 wurde der Handel mit DEUTZ-Anteilen gemeldet. Voggenreiter, Dr. Dietmar, Aufsichtsrat bei DEUTZ, hat am 06.08.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.000 Aktien zu je 9,84 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Der DEUTZ-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,48 Mrd. Euro beziffert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 152.638.000 Anteilsscheine.

Zuletzt hatte es am 06.08.2026 Managers’ Transactions bei DEUTZ gegeben. Für jeweils 9,83 EUR baute Vorstand, Schulte, Dr. Sebastian C., das eigene Depot um 100.009 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research