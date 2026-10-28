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Führungskraft baut Ernst Russ-Position im Depot aus

Ernst Russ gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ernst Russ AG
8.94 EUR 0.02 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 23.10.2026 bei Ernst Russ verzeichnet. Die Transaktion wurde am 26.10.2026 gemeldet. Ernst Russ-Vorstand Schuchmann, Joseph vergrößerte am 23.10.2026 die eigene Aktienposition. Schuchmann, Joseph erwarb 3.475 Aktien für je 9,00 EUR. Die Ernst Russ-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 2,40 Prozent auf 8,84 EUR abwärts.

Die Ernst Russ-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 8,80 EUR. Ernst Russ verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,55 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 33.689.300 Papiere.

Bei Ernst Russ kam es davor am 22.05.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 8,20 EUR verkleinerte Döhle, Jochen, Aufsichtsrat, das eigene Depot um 37.365 Aktien.

Redaktion Finanzen.net

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