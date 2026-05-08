Führungskraft baut Gerresheimer-Position im Depot aus

Depot umstrukturiert

Die Gerresheimer-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Bei Gerresheimer kam es am 06.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.05.2026. AOC Gecko S.à r.l., in enger Beziehung bei Gerresheimer, fügte dem eigenen Portfolio 47.247 Gerresheimer-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 06.05.2026 einen Wert von jeweils 25,85 EUR. Das Papier von Gerresheimer konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,20 Prozent auf 25,88 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Gerresheimer-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 4,70 Prozent auf 27,40 EUR nach oben. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 3.340 Gerresheimer-Aktien. Der Marktwert von Gerresheimer beträgt unterdessen 918,07 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 34.540.000 Papiere.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Gerresheimer ergab sich am 06.05.2026. Gerresheimer-Active Ownership Fund SICAV SIF SCS in enger Beziehung holte sich 15.749 Aktien für je 25,85 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net