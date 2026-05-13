Führungskraft baut grenke-Position im Depot aus
grenke rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
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Kürzlich kam es bei der grenke-Aktie zu Managers’ Transactions. grenke meldete die Managers’ Transaction am 13.05.2026. Vorstand Paal, Dr. Martin kaufte am 13.05.2026 grenke-Aktien. 750 grenke-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 12,71 EUR erworben. Die grenke-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,46 EUR.
Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der grenke-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei EUR. grenke wird derzeit am Markt mit 542,50 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 44.177.904 Aktien.
Bei grenke kam es davor am 10.04.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Damals erstand Aufsichtsrat, Freisleben, Norbert, 500 Aktien zu jeweils einem Preis von 12,94 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: GRENKE AG