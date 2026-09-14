Führungskraft baut HAMBORNER REIT-Position im Depot aus

Führungskraft-Portfolio

14.09.26 16:01 Uhr

Bei HAMBORNER REIT kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Kürzlich kam es bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu Managers’ Transactions. Am 07.09.2026 wurde die Transaktion bekannt. Aufsichtsrat Böge, Claus-Matthias kaufte am 04.09.2026 HAMBORNER REIT-Aktien. 1.998 HAMBORNER REIT-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 4,28 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von HAMBORNER REIT nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 4,23 EUR.

Die HAMBORNER REIT-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,10 Prozent auf 4,23 EUR abwärts. Insgesamt wurden 1.000 HAMBORNER REIT-Aktien gehandelt. HAMBORNER REIT wird aktuell mit einem Börsenwert von 342,86 Mio. Euro gelistet. An der Börse handelbar sind momentan 81.343.296 Papiere.

Bereits am 01.09.2026 kam es bei HAMBORNER REIT-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. HAMBORNER REIT-Williams-Arnoldi, Martina Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 8.760 Papiere zu je 4,26 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net