Führungskraft baut init innovation in traffic systems SE-Position im Depot aus

Depotänderung

05.11.26 08:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der init innovation in traffic systems SE-Aktie.

Am 02.11.2026 wurden bei init innovation in traffic systems SE Managers’ Transactions erfasst. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 04.11.2026 ein. Vorstand Munz, Jörg stockte am 02.11.2026 das Investment in init innovation in traffic systems SE-Aktien auf. Munz, Jörg erwarb 2.000 Aktien zu je 32,79 EUR. Zum Handelsende ging es für die init innovation in traffic systems SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 18,30 Prozent auf 33,65 EUR.

Die init innovation in traffic systems SE-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Von der init innovation in traffic systems SE-Aktie wurden im Tagesverlauf 410 Stück gehandelt. init innovation in traffic systems SE wird derzeit am Markt mit 344,59 Mio. Euro bewertet. Der Streubesitz wird auf 10.974.121 Aktien beziffert.

Zuletzt hatte es am 02.11.2026 Managers’ Transactions bei init innovation in traffic systems SE gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gingen 400 Anteile zu jeweils 33,10 EUR an Timmann, Martin Vorstand.

Redaktion Finanzen.net