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Führungskraft-Portfolio

Führungskraft baut LPKF Laser Electronics-Position im Depot aus

Führungskraft baut LPKF Laser Electronics-Position im Depot aus

Die LPKF Laser Electronics-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
13.85 EUR 0.20 EUR 1.47 %
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Zu Managers’ Transactions kam es am 23.07.2026 bei LPKF Laser Electronics. Die Transaktion wurde am 24.07.2026 publik gemacht. Mümmler, Peter, Vorstand, kaufte am 23.07.2026 LPKF Laser Electronics-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.500 Aktien zum Preis von jeweils 14,00 EUR den Besitzer. Die LPKF Laser Electronics-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 18,50 Prozent bei 13,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die LPKF Laser Electronics-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,20 Prozent auf 13,85 EUR nach oben. Im Handelsverlauf wurden 10.150 LPKF Laser Electronics-Aktien umgesetzt. Die Aktien von LPKF Laser Electronics sind unterdessen 329,48 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 24.496.500 beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 19.05.2026 erfasst. Für jeweils 21,00 EUR baute Vorstand, Fiedler, Dr. Klaus, das eigene Depot um 2.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.09.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research