Öffentliche Bekanntgabe

Bewegung bei Ottobock: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 13.11.2026 bei Ottobock. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. Bohr, Dr. Bernd, Aufsichtsrat bei Ottobock, fügte dem eigenen Portfolio 700 Ottobock-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.11.2026 einen Wert von jeweils 41,00 EUR. Die Ottobock-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,70 Prozent auf 40,05 EUR nach.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Ottobock-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,90 Prozent auf 38,30 EUR. Letztlich wurden via FSE 1.657 Ottobock-Aktien gekauft oder verkauft. Ottobock verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. Euro. 63.990.152 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 13.11.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Bohr, Dr. Bernd verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 1.270 Ottobock-Aktien zu je 40,88 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net