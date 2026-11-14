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Transaktions-Meldung

Führungskraft baut RENK-Position im Depot aus

Führungskraft baut RENK-Position im Depot aus

Eine Führungskraft nimmt sich die RENK-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
33.14 EUR 0.56 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen

Am 12.11.2026 wurden bei RENK Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 13.11.2026. Richter, Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den RENK-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 12.11.2026 350 Aktien zu je 33,60 EUR erworben. Die RENK-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,20 Prozent auf 32,58 EUR nach.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die RENK-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,50 Prozent auf 33,14 EUR zu. Von der RENK-Aktie wurden im Tagesverlauf 7.686 Stück gehandelt. Der RENK-Wert wird an der Börse aktuell auf 3,29 Mrd. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 100.000.000 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Richter, Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria am 12.11.2026 verzeichnet. Richter, Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria hatte sein Portfolio um 1.150 Anteile zu jeweils 33,63 EUR ausgebaut.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
06.11.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 RENK Kaufen DZ BANK
05.11.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK

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