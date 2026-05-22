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Depotänderung

Führungskraft baut Shareholder Value Beteiligungen-Position im Depot aus

Wie sich die Shareholder Value Beteiligungen-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shareholder Value Beteiligungen AG
74.00 EUR 1.00 EUR 1.37 %
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Bei Shareholder Value Beteiligungen kam es am 25.08.2026 zu einem Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 26.08.2026 ein. Im Portfolio von Shareholder Value Beteiligungen-Vorstand Herzing, Nils kam es am 25.08.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 84 Aktien zu jeweils 74,50 EUR hinzu. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Shareholder Value Beteiligungen-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 73,00 EUR.

Mit einem Kurs von 73,00 EUR zeigte sich die Shareholder Value Beteiligungen-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Die Aktien von Shareholder Value Beteiligungen sind unterdessen 49,76 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 677.029 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Shareholder Value Beteiligungen-Anteile zuletzt am 24.08.2026 von einer Führungskraft bewegt. in enger Beziehung, Herzing Value Investment GmbH, erwarb 330 Papiere zu jeweils 74,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

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