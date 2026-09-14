Führungskraft baut Westwing-Position im Depot aus

Transaktions-Meldung

14.09.26 16:01 Uhr

Westwing gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 07.09.2026 wurden bei Westwing Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Aktien-Transaktion wurde am 08.09.2026 bekannt gemacht. Barchewitz, Christoph, Aufsichtsrat bei Westwing, fügte am 07.09.2026 918 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 12,45 EUR gezahlt. Kaum Ausschläge verzeichnete die Westwing-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 12,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Westwing-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 12,55 EUR. Der Westwing-Wert wird an der Börse aktuell auf 214,03 Mio. Euro beziffert. 17.400.948 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Davor tätigte Barchewitz, Christoph am 04.09.2026 ein Eigengeschäft. Um 1.082 Anteile für einen Preis von jeweils 12,20 EUR baute Barchewitz, Christoph das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net