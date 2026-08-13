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Führungskraft baut Zalando-Position im Depot aus

Führungskraft baut Zalando-Position im Depot aus

Managers’ Transactions brachten jüngst die Zalando-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Zalando am 06.08.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 13.08.2026. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Zalando-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 06.08.2026 664 Aktien zu je 25,32 EUR erworben. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 2,80 Prozent auf 25,22 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,20 Prozent auf 24,06 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 825 Zalando-Aktien umgesetzt. Zalando wird aktuell mit einem Börsenwert von 5,87 Mrd. Euro gelistet. 244.222.656 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 06.08.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 verzeichnet. Zu jeweils 25,28 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 4.868 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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