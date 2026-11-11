Führungskraft erwirbt mehr AUMOVIO-Anteile
Eine Führungskraft nimmt sich die AUMOVIO-Aktie vor.
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Für den 09.11.2026 wurde bei AUMOVIO eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 10.11.2026 statt. Vorstand von Hirschheydt, Philipp kaufte am 09.11.2026 AUMOVIO-Aktien. 2.360 AUMOVIO-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 31,72 EUR erworben. Die AUMOVIO-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,90 Prozent auf 30,85 EUR abwärts.
Die AUMOVIO-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,50 Prozent auf 31,35 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 135 AUMOVIO-Aktien. Der Börsenwert von AUMOVIO beläuft sich unterdessen auf 3,15 Mrd. Euro. Derzeit sind 100.050.992 Aktien handelbar.
Das vorherige Eigengeschäft mit AUMOVIO-Aktien wurde am 09.11.2026 verzeichnet. Vorstand, Tarabbia, Jean-Francois, erwarb 6.300 Papiere zu jeweils 31,63 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: AUMOVIO SE