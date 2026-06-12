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Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

13.06.26 10:01 Uhr
Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der BMW-Aktie aus.

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Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 40,65 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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