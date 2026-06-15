Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

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Managers’ Transactions: So reagierte die BMW-Aktie.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Die Aktien-Transaktion wurde am 01.06.2026 bekannt gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 41,42 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net