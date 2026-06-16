Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

Gemeldetes Eigengeschäft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 37,49 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net