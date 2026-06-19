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Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

20.06.26 12:01 Uhr
Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Werte in diesem Artikel
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BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 36,42 Mrd. Euro gelistet. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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