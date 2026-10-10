Führungskraft erwirbt mehr Brenntag SE-Anteile

Führungskraft-Depot

10.10.26 10:01 Uhr

Bewegung bei Brenntag SE: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Zu Managers’ Transactions kam es am 06.10.2026 bei Brenntag SE. Die Aktien-Transaktion wurde am 06.10.2026 bekannt gemacht. Von Aufsichtsrat Mollenkopf, Dr. Claudine wurden am 06.10.2026 Brenntag SE-Papiere gekauft. Für je 59,83 EUR wurden 360 Brenntag SE-Papiere erstanden. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,50 Prozent auf 60,30 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE beziffert sich unterdessen auf 8,85 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 144.384.992 Papiere.

Bereits am 20.03.2026 kam es bei Brenntag SE-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Damals hatte von Rohr, Karl Aufsichtsrat 400 Anteilsscheine zu je 48,91 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net