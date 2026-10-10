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Führungskraft erwirbt mehr Brenntag SE-Anteile

Führungskraft erwirbt mehr Brenntag SE-Anteile

Bewegung bei Brenntag SE: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
62.00 EUR 0.78 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 06.10.2026 bei Brenntag SE. Die Aktien-Transaktion wurde am 06.10.2026 bekannt gemacht. Von Aufsichtsrat Mollenkopf, Dr. Claudine wurden am 06.10.2026 Brenntag SE-Papiere gekauft. Für je 59,83 EUR wurden 360 Brenntag SE-Papiere erstanden. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,50 Prozent auf 60,30 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE beziffert sich unterdessen auf 8,85 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 144.384.992 Papiere.

Bereits am 20.03.2026 kam es bei Brenntag SE-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Damals hatte von Rohr, Karl Aufsichtsrat 400 Anteilsscheine zu je 48,91 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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