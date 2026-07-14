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Depotänderung

Führungskraft erwirbt mehr LAIQON-Anteile

So entwickelte sich die LAIQON-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
4.36 EUR -0.05 EUR -1.13 %
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Bei LAIQON kam es am 09.07.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 14.07.2026 ein. Im Portfolio von LAIQON-in enger Beziehung Plate & Cie. GmbH kam es am 09.07.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.998 Aktien zu jeweils 4,48 EUR hinzu. Die LAIQON-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 4,34 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,80 Prozent auf 4,41 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten LAIQON-Aktien belief sich an jenem Tag auf 366 Stück. LAIQON erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 81,06 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 18.421.700 beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Plate & Cie. GmbH am 09.07.2026 verzeichnet. Plate & Cie. GmbH hatte sein Portfolio um 1.500 Anteile zu jeweils 4,47 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
22.04.26 LAIQON Kaufen SMC Research
01.04.26 LAIQON Kaufen GBC
31.03.26 LAIQON Kaufen SMC Research
04.12.25 LAIQON Kaufen SMC Research
05.09.25 LAIQON Kaufen SMC Research