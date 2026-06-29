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Führungskraft erwirbt mehr Muehl Product Service-Anteile

30.06.26 08:01 Uhr

Muehl Product Service gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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Muehl Product Service meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 26.06.2026. Am 29.06.2026 wurde der Handel mit Muehl Product Service-Anteilen gemeldet. Muehl Product Service-in enger Beziehung LUBANCO PTE. LTD. vergrößerte am 26.06.2026 die eigene Aktienposition. LUBANCO PTE. LTD. erwarb 93.000 Aktien für je 2,75 EUR. Die Muehl Product Service-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 4,06 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Muehl Product Service-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 16,80 Prozent auf 4,60 EUR nach oben. Insgesamt wurden 500 Muehl Product Service-Aktien gehandelt. Insgesamt ist Muehl Product Service aktuell 139,82 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 33.132.100 Aktien im Streubesitz.

LUBANCO PTE. LTD. hatte bereits am 25.06.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Die Führungskraft kaufte damals 13.697 Muehl Product Service-Aktien zu jeweils 4,08 EUR.

Redaktion finanzen.net

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