Führungskraft erwirbt mehr ProCredit-Anteile
ProCredit gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
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Bei ProCredit kam es am 12.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 14.10.2026. Sein Engagement in ProCredit hat Chatzis, Georgios, Vorstand, am 12.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 377 Aktien zu je 8,61 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die ProCredit-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 8,54 EUR.
Im FSE-Handel gewannen die ProCredit-Papiere letztlich 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. Der Tagesumsatz der ProCredit-Aktie belief sich da auf 150 Aktien. ProCredit markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 533,62 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 58.898.500 Aktien.
Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 12.10.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 8,61 EUR je Papier baute ProCredit-Beeck, Christoph Vorstand sein Engagement um 417 Anteile aus.
Redaktion finanzen.net
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