Führungskraft erwirbt mehr PUMA SE-Anteile

Führungskraft-Portfolio

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei PUMA SE für Aufsehen.

Bei PUMA SE kam es am 12.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 offengelegt. in enger Beziehung ASTAM Holding GmbH kaufte am 12.05.2026 PUMA SE-Aktien. 14.201 PUMA SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 24,74 EUR erworben. Die PUMA SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,00 Prozent auf 24,57 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 4,00 Prozent auf 25,48 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.917 PUMA SE-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von PUMA SE beziffert sich unterdessen auf 3,76 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 147.208.976 Anteilsscheine beziffert.

Davor tätigte ASTAM Holding GmbH am 11.05.2026 ein Eigengeschäft. ASTAM Holding GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 13.749 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 25,39 EUR.

Redaktion finanzen.net