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Führungskraft erwirbt mehr Pyramid-Anteile

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Pyramid.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 07.09.2026 bei Pyramid verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 09.09.2026 ein. Rhodo capital & consulting GmbH, in enger Beziehung bei Pyramid, fügte dem eigenen Portfolio 1.639 Pyramid-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.09.2026 einen Wert von jeweils 1,30 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Pyramid-Aktie dann im FSE-Handel bei 1,39 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Pyramid-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,30 Prozent auf 1,36 EUR. In der Summe wechselten via FSE 125 Pyramid-Aktien den Besitzer. Pyramid verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,79 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 9.782.755 Papiere.

Vor der Transaktion von Weidenmann, Ralph wurde die letzte Meldung am 29.05.2026 verzeichnet. Aufsichtsrat, Weidenmann, Ralph bei Pyramid, vergrößerte sein Investment um 11.000 Aktien für jeweils 1,38 EUR.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.26 Pyramid Kaufen SMC Research
17.04.26 Pyramid Kaufen SMC Research

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