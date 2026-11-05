Führungskraft erwirbt mehr SGT German Private Equity GmbH-Anteile

MT-Meldung

05.11.26 10:01 Uhr

SGT German Private Equity GmbH rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Am 03.11.2026 wurde bei SGT German Private Equity GmbH ein Eigengeschäft durchgeführt. Die BaFin wurde am 04.11.2026 über die Transaktion informiert. Gerlinger, Christoph, Vorstand bei SGT German Private Equity GmbH, hat am 03.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 170.928 Aktien zu je 0,07 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von SGT German Private Equity GmbH nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 64,80 Prozent auf 0,10 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das SGT German Private Equity GmbH-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 11,40 Prozent auf 0,10 EUR. SGT German Private Equity GmbH erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 12.101.800 Papiere.

Bei SGT German Private Equity GmbH kam es davor am 23.09.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. SGT German Private Equity GmbH-Menz, Stefan Aufsichtsrat holte sich 20.000 Aktien für je 0,67 EUR ins Depot.

Redaktion Finanzen.net