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Führungskraft erwirbt mehr stock3-Anteile

17.06.26 12:01 Uhr

Anleger sollten stock3 nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

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stock3 meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 02.06.2026. Die Transaktion wurde am 09.06.2026 publik gemacht. Abend, Robert, Vorstand, kaufte am 02.06.2026 stock3-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 50 Aktien zum Preis von jeweils 29,20 EUR den Besitzer. Die stock3-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 28,20 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die stock3-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,70 Prozent auf 28,20 EUR nach oben. Der Börsenwert von stock3 beläuft sich unterdessen auf 31,36 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 1.120.000 Anteilsscheine.

Bereits am 07.04.2026 hatte Abend, Robert eine Transaktion getätigt.Am 07.04.2026 führte Abend, Robert zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 8.100 Papiere zu jeweils 30,45 EUR.

Redaktion finanzen.net

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