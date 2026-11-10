Führungskraft erwirbt mehr SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile

Portfolio geändert

10.11.26 10:01 Uhr

Wie sich die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Zum 06.11.2026 wurde bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die BaFin wurde am 09.11.2026 über die Transaktion informiert. Von Vorstand Frick, Burkhardt wurden am 06.11.2026 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere gekauft. Für je 44,90 EUR wurden 1.750 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere erstanden. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 2,20 Prozent auf 44,88 EUR zu.

Das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,00 Prozent auf 45,94 EUR. Im FSE-Handel wechselten 693 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) beläuft sich unterdessen auf 844,91 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 19.115.500 beziffert.

Zuvor handelte Frick, Burkhardt am 21.12.2023 mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Frick, Burkhardt erwarb zu diesem Zeitpunkt 3.106 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 26,90 EUR.

Redaktion Finanzen.net