Portfolio geändert

Managers’ Transactions: So reagierte die Zalando-Aktie.

Zalando meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 12.11.2026. Am 17.11.2026 wurde der Handel mit Zalando-Anteilen gemeldet. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 12.11.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 53.095 Aktien zum Preis von jeweils 28,80 EUR den Besitzer. Das Papier von Zalando konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich da auf 865 Aktien. Zalando markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 6,85 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 244.222.656 Aktien beziffert.

Aktieselskabet af 1.2.2017 führte zuvor am 12.11.2026 die letzte Transaktion durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 37 Aktien zu je 28,93 EUR.

Redaktion Finanzen.net