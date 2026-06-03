Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position im Depot zurück
Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 04.06.2026 bei Vidac Pharma. Am 10.06.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Vorstand Herzberg, Dr Max reduzierte am 04.06.2026 das Investment in Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr Max veräußerte 5.000 Aktien zu jeweils 0,58 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 0,57 EUR.
Mit einem Wert von 0,55 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich unterdessen auf 26,95 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 51.625.060 Papiere.
Zuletzt hatte es am 04.06.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, verkleinerte sein Investment um 10.000 Aktien für jeweils 0,58 EUR.
Redaktion finanzen.net
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