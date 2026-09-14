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Führungskraft-Portfolio

Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position im Depot zurück

Vidac Pharma rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
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Vidac Pharma meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 07.09.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 10.09.2026 ein. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 07.09.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 1.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,43 EUR. Im FSE-Handel kam die Vidac Pharma-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 0,41 EUR.

Mit einem Kurs von 0,40 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der Marktwert von Vidac Pharma beträgt unterdessen 20,55 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 51.625.060.

Zuvor meldete Vidac Pharma, dass Herzberg, Dr. Max am 04.09.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Herzberg, Dr. Max dezimierte sein Engagement um 331 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,45 EUR.

Redaktion finanzen.net

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