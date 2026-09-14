DAX 25.349 -0,9%ESt50 6.239 -1,4%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,28 +1,2%Nas 26.054 -1,1%Bitcoin 67.952 +2,6%Euro 1,1540 -0,5%Öl 108,9 +4,1%Gold 4.276 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Portfolio angepasst

Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position im Depot zurück

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Vidac Pharma-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.38 EUR 0.01 EUR 2.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zum 04.09.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 07.09.2026. Am 04.09.2026 hat Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das Engagement in Vidac Pharma reduziert. Die Führungskraft veräußerte 331 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,45 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,42 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,41 EUR. Der Vidac Pharma-Wert wird an der Börse aktuell auf 20,55 Mio. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.09.2026 statt. Herzberg, Dr. Max dezimierte sein Engagement um 367 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,45 EUR.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Vidac Pharma Aktie News

Werbung

Vidac Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vidac Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.