Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position im Depot zurück

Portfolio angepasst

14.09.26 16:01 Uhr

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Vidac Pharma-Aktie aus.

Zum 04.09.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 07.09.2026. Am 04.09.2026 hat Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das Engagement in Vidac Pharma reduziert. Die Führungskraft veräußerte 331 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,45 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,42 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,41 EUR. Der Vidac Pharma-Wert wird an der Börse aktuell auf 20,55 Mio. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.09.2026 statt. Herzberg, Dr. Max dezimierte sein Engagement um 367 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,45 EUR.

Redaktion finanzen.net