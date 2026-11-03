Führungskraft fährt Vidac Pharma-Position im Depot zurück
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Vidac Pharma-Aktie.
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.10.2026 bei Vidac Pharma. Am 02.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Für einen Preis von jeweils 0,42 EUR verkaufte Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max am 30.10.2026 10.000 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 0,42 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 0,36 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Am Markt ist Vidac Pharma aktuell 27,04 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 61.736.608 Papiere.
Herzberg, Dr. Max führte zuvor am 29.10.2026 die letzte Transaktion durch. Die Führungskraft verkaufte damals 6.000 Vidac Pharma-Aktien zu jeweils 0,40 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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