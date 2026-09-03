Führungskraft fährt WashTec-Position im Depot zurück

Depotänderung

04.09.26 10:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die WashTec-Aktie.

Am 31.08.2026 wurden bei WashTec Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 03.09.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 39,70 EUR verkaufte WashTec-Vorstand Drolshagen, Michael am 31.08.2026 2.000 Anteilsscheine. Die WashTec-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,30 Prozent auf 39,80 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die WashTec-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,30 Prozent auf 39,40 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 12 WashTec-Aktien den Besitzer. WashTec markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 528,64 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 13.282.354 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bevor Pabst, Andreas für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 04.07.2025 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. WashTec-Pabst, Andreas Vorstand holte sich 100 Aktien für je 40,30 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net