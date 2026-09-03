DAX 26.013 +0,0%ESt50 6.373 -0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,50 +1,2%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.731 -0,2%Euro 1,1622 -0,0%Öl 95,2 -0,3%Gold 4.477 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Depotänderung

Führungskraft fährt WashTec-Position im Depot zurück

Führungskraft fährt WashTec-Position im Depot zurück

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die WashTec-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WashTec AG
39.80 EUR 0.40 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 31.08.2026 wurden bei WashTec Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 03.09.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 39,70 EUR verkaufte WashTec-Vorstand Drolshagen, Michael am 31.08.2026 2.000 Anteilsscheine. Die WashTec-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,30 Prozent auf 39,80 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die WashTec-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,30 Prozent auf 39,40 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 12 WashTec-Aktien den Besitzer. WashTec markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 528,64 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 13.282.354 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bevor Pabst, Andreas für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 04.07.2025 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. WashTec-Pabst, Andreas Vorstand holte sich 100 Aktien für je 40,30 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Washtec

Aktuelle WashTec Aktie News

Werbung

WashTec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WashTec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.05.25 WashTec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.07.22 WashTec Buy Warburg Research
29.04.22 WashTec Buy Warburg Research
28.10.21 WashTec Buy Warburg Research
29.07.21 WashTec Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.