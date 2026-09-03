Führungskraft fährt WashTec-Position im Depot zurück
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die WashTec-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Am 31.08.2026 wurden bei WashTec Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 03.09.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 39,70 EUR verkaufte WashTec-Vorstand Drolshagen, Michael am 31.08.2026 2.000 Anteilsscheine. Die WashTec-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,30 Prozent auf 39,80 EUR.
Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die WashTec-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,30 Prozent auf 39,40 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 12 WashTec-Aktien den Besitzer. WashTec markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 528,64 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 13.282.354 Aktien frei am Markt gehandelt.
Bevor Pabst, Andreas für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 04.07.2025 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. WashTec-Pabst, Andreas Vorstand holte sich 100 Aktien für je 40,30 EUR ins Depot.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf WashTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WashTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Washtec
Aktuelle WashTec Aktie News
WashTec Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WashTec nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.25
|WashTec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.07.22
|WashTec Buy
|Warburg Research
|29.04.22
|WashTec Buy
|Warburg Research
|28.10.21
|WashTec Buy
|Warburg Research
|29.07.21
|WashTec Buy
|Warburg Research